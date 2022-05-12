Окупанти вдарили ракетою по Дергачах під Харковом: є загиблі та поранені

Окупанти знову обстрілюють Харківську область. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти минулої доби, 11 травня, жодного разу не обстріляли Харків. Водночас противник завдає ударів по населених пунктах області. Внаслідок цього гинуть люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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З реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли селище Мала Данилівка. Вранці 12 травня ворог завдав ракетного удару по Дергачах. На жаль, одна людина загинула, 3 постраждали.

"Отже, вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні", – наголосив глава ОВА.

Синєгубов розповів, що на сьогодні не припиняється робота з відновлення критичної інфраструктури області. Наприклад, днями запустили газопостачання в 7 селах Борівської громади. Також тривають роботи з відновлення газопостачання в районах Харкова та селах області, що постраждали від обстрілів

"Триває видача гуманітарної допомоги населенню. За добу передали більше 20 тисяч продуктових наборів. В області працює гуманітарна "гаряча лінія" 0800 301 415", – додав Синєгубов.

ЗСУ звільнили ще чотири села під Харковом

За останню добу підрозділи Сил оборони України в Харківській області звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. Загалом, на Слобожанському напрямку росіяни активних наступальних дій не проводили. Вони перегруповуються та укріплюють позиції. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Крім того, окупанти додатково перемістили на територію Харківської області до п’ятисот мобілізованих осіб з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу у наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

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