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Окупанти вдарили по залізниці на Донбасі: евакуацію людей заблоковано

Марія Николаєнко
7 квітня, 19:43
Російські військові обстріляли єдиний можливий виїзд із низки міст

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", — написав він у Facebook.

За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", — додав Перцовський.

Евакуація із небезпечних регіонів

  • Раніше жителів Донбасу закликали терміново евакуюватися з небезпечних регіонів через те, що на сході України найближчими тижнями очікуються найактивніші бої.
  • Зокрема, віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, наразі є така можливість.
  • Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися чотирьом категоріям населення, а тим, хто вже покинув місто, поки що не повертатиметься.
  • Українська влада на 7 квітня домовилася про 10 гуманітарних коридорів для українців, що знаходяться під постійними обстрілами.