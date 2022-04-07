Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе: эвакуация людей заблокирована

Оккупанты обстреляли станцию Барвенково / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.

По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

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"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – добавил Перцовский.

Эвакуация из опасных регионов