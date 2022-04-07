Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе: эвакуация людей заблокирована

Оккупанты обстреляли станцию Барвенково / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.
"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.
По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – добавил Перцовский.
Эвакуация из опасных регионов
- Ранее жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться из опасных регионов в связи с тем, что на востоке Украины в ближайшие недели ожидаются наиболее активные бои.
- В частности, вице-премьер-министр Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
- Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.
- Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами.