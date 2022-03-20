Окупанти вдарили по Маріуполю з реактивних вогнеметів (відео)

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Російські війська обстрілюють Маріуполь, який нині перебуває в облозі, з важких вогнеметних систем "Солнцепек".

Відповідне відео показав російський пропагандистський канал RT.

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Як повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний", цю техніку застосовують тоді, коли не виходить вибити супротивника із укріплених позицій іншими способами.

"Важка вогнеметна система ТОС-1А "Солнцепек" – російський "анало говнет". Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском, який створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях", – йдеться у повідомленні.

У Маріуполі окупанти розбомбили школу мистецтв

У Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховище, в якому були люди.

"Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де від обстрілів ховалися близько 400 жителів міста – жінки, діти та люди похилого віку", – повідомляє Маріупольська міськрада.

Внаслідок обстрілу будинок був зруйнований, під завалами перебувають люди.