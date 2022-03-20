Оккупанты ударили по Мариуполю из реактивных огнеметов (видео)

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска обстреливают осажденный Мариуполь из тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

Соответствующее видео показал российский пропагандистский канал RT.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный", данную технику применяют тогда, когда не получается выбить противника с укрепленных позиций другими способами.

"Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" – российский "анало говнет". Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях", – говорится в сообщении.

В Мариуполе оккупанты разбомбили школу искусств

В Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором были люди.

"Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где от обстрелов прятались около 400 жителей города – женщины, дети и пожилые люди", – сообщает Мариупольский горсовет.

В результате обстрела здание было разрушено, под завалами находятся люди.