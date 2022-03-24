Окупанти тероризують мирних українців та завдають ударів з повітря – Генштаб

Загарбники вдаються до терору місцевого населення / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російським окупантам не вдалося досягти успіху на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Збройні сили України продовжують стримувати противника і завдавати йому втрат. Авіація РФ протягом останньої доби здійснила понад 250 літаковильотів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному з них противнику не вдалося досягти успіху. Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони", – йдеться у повідомленні.

Удари з повітря

Авіація РФ продовжує активні дії і завдає ударів з повітря. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше, ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Чернігівській, Київській та Харківській областях.

ЗСУ відбивають ракетно-авіаційні удари та повітряний напад противника, прикривають важливі об’єкти України та угруповань військ.

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За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога:

7 літаків;

1 БПЛА;

1 вертоліт;

2 крилаті ракети.

Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

Терор населення

"На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі", – йдеться у повідомленні.

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Також загарбники продовжують втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках. Триває тотальний спротив українського народу.

На війні проти України загинуло вже 15 600 військових РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили близько 15 600 осіб. Про це пише Генштаб ЗСУ.

Втрати противника з 24.02 до 23.03 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 15 600 осіб;

танків ‒ 517 од.;

бойових броньованих машин ‒ 1578 од.;

артилерійських систем – 267 од.;

РСЗВ – 80 од.;

засоби ППО – 47 од.;

літаків – 101 од. (за даними Повітряних сил – 105 - ред.);

- ред.); вертольотів – 124 од.;

автомобільної техніки – 1008 од.;

кораблі/катери – 4 од.;

цистерн з ПММ – 70;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42;

спеціальна техніка – 15.

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