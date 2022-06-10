Окупанти скидають бомби на Сумську область

Окупанти продовжують вчиняти злочини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Зокрема, минулої доби потужно атакували Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Реклама

Деталі

"Інформація станом на 21:30 за 9 червня 2022. Росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Сьогодні о 10 ранку ворог запустив три дрона-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Обидві події трапилися на території Краснопільської громади. Постраждалих немає, пошкоджений будинок", — йдеться в повідомленні.

Обстріли два дні тому

У середу, 8 червня, окупанти завдали ударів по Сумській області. У районі села Катеринівка увечері були зафіксовані вибухи. Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

За попередніми даними, обстріл вівся з мінометів. Всього зафіксовано 14 вибухів.

"З 21:00 до 21:15 було зафіксовано 14 вибухів у напрямку села Катеринівка Сумської області, попередньо обстріл вівся з міномета", — йдеться у повідомленні.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знищили один із символів Сєвєродонецька. Крім того, ми інформували, що на Херсонщині окупантам видали "давні" міни, на яких вони самі підриваються.