Окупанти розбомбили цистерну з азотною кислотою у Сєвєродонецьку – хімічна небезпека для людей

Над Сєверодонецьком азотна хмара. Фото Сергія Гайдая

Російські окупанти завдали авіаудару по Сєвєродонецьку – влучили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі. Про це увечері 31 травня повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Глава області просить людей підготувати засоби захисту – захисні маски для обличчя, просочені содовим розчином, а також не залишати укриттів. Гайдай попередив про наслідки та симптоми отруєння азотною кислотою, а також про першу допомогу.

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Симптоми отруєння азотною кислотою

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру і слизові оболонки. Пари кислоти спричиняють подразнення дихальних шляхів .

. Після слабкого отруєння з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість.

з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість. Тяжкі отруєння небезпечні через набряк легень. Для захисту від пари та туману азотної кислоти користуються протигазом.

небезпечні через набряк легень. Для захисту від пари та туману азотної кислоти користуються протигазом. Місцевий вплив на очі азотної кислоти спричиняє тяжке ураження з некрозом рогівки та кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Перша допомога при отруєнні азотною кислотою

Якщо азотна кислота попала у вічі – слід промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин.

– слід промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. Якщо азотна кислота потрапила на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило.

– уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду, мило. Якщо людина проковтнула азотну кислоту, потрібне промивання шлунка великою кількістю води.

Ситуація у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку продовжуються вуличні бої. Окупанти зайняли позиції на половині міста. Проте ЗСУ все ще обороняються та відбивають атаки ворога. Щонайменше 10 цивільних за минулу добу поранено, проте ця кількість неточна, адже зв'язку з містом немає. Про це повідомив голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.