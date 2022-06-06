Окупанти придумали, як продавати бензин з Криму у Херсонській області

Окупанти вчиняють нові злочини в тимчасово окупованій Херсонській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Херсонській області російські окупанти відбирають у місцевих мешканців приватні автомобільні заправні станції, щоб продавати завезене з окупованого Криму пальне.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

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"Окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців. Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне", — зазначив спікер командування Владислав Назаров.

Крім того, що у Миколаївській області ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу українських підрозділів. Так окупанти намагаються створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області.

Також в командуванні повідомляють, що у Чорному морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Наразі, в готовності до завдання ракетних ударів з моря перебувають 1 надводний корабель і 1 підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами. Також в готовності до дій перебувають 5 великих десантних кораблів.

Ситуація в Енергодарі

За три місяці окупації Енергодара Запорізької області російськими окупантами, у місті посилили тиск на людей. Там ростуть викрадення, грабують порожні квартири, а також практично немає інтернету. Про це у своєму Talagram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Він зазначив, що в підвали кидають не тільки активістів і колишніх військових, але й пересічних громадян. Людей тримають у полоні тижнями.

Крім того, в Енергодарі зросли випадки мародерства. В основному порожніх квартир, власники яких виїхали з міста.

"З квартир виносять цінні речі. Беруть все, що подобається. Двері просто виламують", — повідомив мер.

Він також додав, що в захопленому Енергодарі майже відсутній інтернет, що впливає також і на можливість безготівкових розрахунків через термінал в магазинах. Перерахувати кошти з картки на картку через "Приват24" теж майже неможливо, бо сигнал зв'язку майже не ловить.

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"Гривень готівкою майже не залишилося в місті. Поступово в Енергодарі з'являються пункти обміну валют з рублями. Є пропозиції зняти готівку, але за це беруть великий відсоток", — повідомив Орлов.

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