Окупанти відступаючи мінують авто мирних жителів і навіть пральні машинки – глава МВС

Окупанти лишали міни навіть у пральних машинках. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові, відступаючи, заміновували будинки та автомобілі мирних жителів. Окупанти залишали розтяжки навіть у пральних машинах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону "UA Разом".

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Окупанти залишали "сюрпризи" там, де тимчасово проживали та залишалися на ніч.

"Вони виставляли розтяжки – як на вході у будинки, так і біля парканів. Також знаходять вибухові предмети у будинках та квартирах українських поліцейських, рятувальників, військових", – розповів Монастирський, уточнивши, що про мешканців росіяни дізнавалися, коли грабували полишені квартири.

Де знаходили вибухівки

Окупанти прикріпляли такі "сюрпризи" до дверей, був випадок, що й у пральній машинці.

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Крім того, вибухівку залишали в автомобілях. Монастирський додав, що вже був випадок загибелі чоловіка, який відкрив багажник свого замінованого автомобіля.

За словами міністра, залишається небезпека для тих, хто повернувся у визволені райони, над її усуненням нині постійно працюють українські сапери. Також в Україну вже приїхали фахівці з інших країн – допомагати з розмінуванням.

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