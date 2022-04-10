Оккупанты отступая минируют авто мирных жителей и даже стиральные машинки – глава МВД

Оккупанты оставляли мины даже в стиральных машинках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, отступая, минировали дома и автомобили мирных жителей. Оккупанты оставляли растяжки даже в стиральных машинах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона "UA Вместе" .

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Оккупанты оставляли "сюрпризы" там, где временно проживали и оставались на ночь.

"Они выставляли растяжки – как на входе в дома, так и возле заборов. Также находят взрывоопасные предметы в домах и квартирах украинских полицейских, спасателей, военных", – рассказал Монастырский, уточнив, что жителей россияне узнавали, когда грабили оставленные квартиры.

Где находили взрывчатки

Оккупанты прикрепляли такие "сюрпризы" к двери, был случай, что и в стиральной машинке.

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Кроме того, взрывчатку оставляли в автомобилях. Монастырский добавил, что уже был случай гибели мужчины, открывшего багажник своего заминированного автомобиля.

По словам министра, остается опасность для вернувшихся в освобожденные районы, над ее устранением сейчас постоянно работают украинские саперы. Также в Украину уже приехали специалисты из других стран – помогать с разминированием.

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