Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, як змінилися плани російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.

Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проєкту "Воєнний щоденник" на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Апетити у них йдуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.

Гайдай нагадав, що серед останніх завдань військ РФ був "вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, потім вони від цього відмовились".

"Був ще один проміжний план – оточення українських військ по Покровську, тобто з Харківської і Донецької області, і вся Луганська повністю. Зараз вони говорять вже лише про Луганську область", – додав він.

Гайдай назвав три найнебезпечніші напрямки в Луганській області

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що росіяни кинуть усі сили на такі міста, як Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.

Реклама