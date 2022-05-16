Окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, як змінилися плани російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти після серії поразок були вимушені відмовитись від планів виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Наразі вони сподіваються захопити хоча б Луганщину.
Про це заявив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі проєкту "Воєнний щоденник" на Youtube-каналі "Україна 24".
"Апетити у них йдуть кудись за обрій, але весь світ чітко вже розуміє, що цей хворий дідусь (Володимир Путін. – Ред.) зупиняється там, де його зупиняють. Всі їхні апетити ми бачили і розуміли з початку повномасштабної агресії – і вся Україна, і Київ за 4 дні, і Одеса, Миколаїв, Харків. Потім вони зменшувались", – підкреслив глава ОВА.
Гайдай нагадав, що серед останніх завдань військ РФ був "вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, потім вони від цього відмовились".
"Був ще один проміжний план – оточення українських військ по Покровську, тобто з Харківської і Донецької області, і вся Луганська повністю. Зараз вони говорять вже лише про Луганську область", – додав він.
Гайдай назвав три найнебезпечніші напрямки в Луганській області
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що росіяни кинуть усі сили на такі міста, як Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.
"Ми бачили цей маразм, який відбувався в Білогорівці (де ЗСУ кілька разів знищували понтонні переправи окупантів. — Ред.). Ми розуміємо, що вони потихеньку обстрілюють всю територію Луганської області та просуваються з боку Попасної і зібрали величезну кількість сил у Сєвєродонецьку. Є три найнебезпечніші напрямки – це Сєвєродонецький напрямок, це прорив з боку Попасної і це прорив з боку Білогорівки. Для того щоб відрізати повністю трасу Лисичанськ–Бахмут і взяти повністю в оточення всю Луганську область", — сказав він.