Окупанти обстріляли Одесу ракетами, влучили в житловий район (відео)

Максим Марченко підтвердив, що окупанти обстріляли ракетами Одеську область. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує обстрілювати ракетами Одеську область. Чотири ракети збили українські сили ППО, ще дві влучили в житловий район. На місці прильоту спалахнула пожежа. Одна ракета влучила в житловий будинок, унаслідок чого поранено людину.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко та Telegram-канал Одеса.Офіційно.

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Зокрема, о 16:20 3 ракети були випущені з літаків з боку Чорного моря на Одесу.

"Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. Пожежу, виниклу на місці влучання, площею 15 кв. м, ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Триває розбирання завалів на площі 300 кв м. Постраждалих немає", – повідомляють на каналі.

Унаслідок удару є постраждала

Однак голова ОВА заявив, що збито чотири ракети.

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"Сьогодні із самого початку доби противник здійснив кілька ракетних ударів по області. Нашим підрозділом ППО вдалося збити чотири ракети. На жаль, було попадання в житловий будинок, внаслідок чого поранена молода дівчина", – зазначив очільник області.

Крім того, Марченко повідомив про зруйновану підстанцію, пошкоджені цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури області.

"Ось такий День пам'яті та примирення. Ось таке примирення по-російськи. Не маючи можливості захопити Одещину, ворог намагається знищити її ракетними ударами", – заявив голова ОВА.

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