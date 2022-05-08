Оккупанты обстреляли Одессу ракетами, попали в жилой район (видео)

Максим Марченко подтвердил, что оккупанты обстреляли ракетами Одесскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает обстреливать ракетами Одесскую область. Четыре ракеты были сбиты украинскими силами ПВО, еще две попали в жилой район. На месте прилета вспыхнул пожар. Одна ракета попала в жилой дом, в результате ранен человек.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Максим Марченко и Telegram-канал Одеса.Офіційно.

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Так, в 16:20 3 ракеты были выпущены с самолетов со стороны Черного моря на Одессу.

"Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха. Пожар, возникший на месте попадания, площадью 15 кв. м, ликвидирован силами 4 специальных машин и 15 спасателей. Продолжается разбор завалов на площади 300 кв м. Пострадавших нет", – сообщается на канале.

В результате удара есть пострадавшая

Однако глава ОВА заявил, что сбиты четыре ракеты.

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"Сегодня с самого начала суток противник совершил ряд ракетных ударов по области. Нашим подразделением ПВО удалось сбить четыре ракеты. К сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка", – отметил руководитель области.

Кроме того, Марченко сообщил о разрушенной подстанции, поврежденных гражданских объектах и объектах инфраструктуры области.

"Вот такой День памяти и примирения. Вот такое примирение по-русски. Не имея возможности захватить Одесчину, враг пытается уничтожить ее ракетными ударами", – заявил глава ОВА.

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