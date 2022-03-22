Окупанти обстріляли Краматорськ фосфорними боєприпасами (відео)

Агресор використовує заборонену зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Донецькій області в місті Краматорськ російські окупанти використали заборонені міжнародними угодами фосфорні боєприпаси.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник керівника патрульної поліції Києва Олексій Білошицький.
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"Чергове застосування фосфорних боєприпасів в Краматорську. Заборони і конвенції – то для цивілізованого світу. А орки прийшли асвабаждать. І асвабаждать вони вміють тільки так. Але ви будете палати, як палає цей фосфор", — написав Білошицький.
Фосфорні боєприпаси
Фосфорні боєприпаси — тип запальних або димових боєприпасів, споряджених білим фосфором. Існує кілька видів подібної зброї та боєприпасів, у тому числі:
- авіабомби;
- артилерійські снаряди;
- реактивні снаряди (ракети);
- мінометні міни;
- ручні гранати.
При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених областей, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування. Димові боєприпаси під дію Конвенції не підпадають.