Окупанти обстріляли Київську область з важкої артилерії, постраждала дитина

Військові РФ обстріляли Київську область / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли мирних жителів Київської області з важкої артилерії. В результаті зруйновано п'ять приватних будинків, постраждали місцеві жителі, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у Київській області Андрій Нєбитов.

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За словами поліцейського, слідчі вже задокументували понад 250 фактів воєнних злочинів РФ у Київській області. Докази використають у Міжнародному суді над російськими військовими та політичними злочинцями.

Фото: Андрій Нєбитов

"Як бачимо, окупанти гатять куди завгодно – по житлових кварталах, об’єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують з "градів" громадян та їхні оселі", – додав Нєбитов.

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Фото: Андрій Нєбитов

У трьох громадах Київської області гуманітарна катастрофа

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У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах було видно переміщення ворога, у Бучанській та Немишаєвській – ворог окопується, а на Житомирській трасі, в Ірпені та Гостомелі – бої.