Окупанти обстріляли Київ: уламки потрапили в приватний сектор на Подолі

Влучення в житлові будинки. Фото Віталія Кличка

Увечері 16 березня російські військові знову обстріляли столицю. Снаряди потрапили до кількох приватних будинків у Подільському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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"Займання локалізовано, але роботи з ліквідації наслідків пожежі продовжуються. Наразі постраждалих не виявили", – написав він.

За словами мера, пошкоджено також газопровід низького тиску. Аварію ліквідують спеціалісти газової служби. Також на місці працюють рятувальники та медики

Атака на Київ 16 березня

Ворог із ранку 16 березня атакував Київ. В результаті стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Інформація рятувальникам надійшла о 06:16. Після прибуття на місце пожежники встановили, що внаслідок попадання уламків снаряда до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.