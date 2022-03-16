Оккупанты обстреляли Киев: осколки попали в частный сектор на Подоле

Попадание в жилые дома. Фото Виталия Кличко

Вечером 16 марта российские военные снова обстреляли столицу. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

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"Возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. В настоящее время пострадавших не обнаружили", – написал он.

По словам мэра, поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы. Также на месте работают спасатели и медики

Атака на Киев 16 марта

Враг с утра 16 марта атаковал Киев. В результате произошло обрушение в жилом доме в Шевченковском районе города. Информация спасателям поступила в 06:16. По прибытию на место пожарные установили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.