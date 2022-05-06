Окупанти обстріляли громаду на Харківщині, загинула людина

Ворог продовжує атакувати Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти обстріляли Харківську область ракетами. Внаслідок цього в Лозівській громаді загинула людина.
Про це повідомив лозівський міський голова Сергій Зеленський.
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Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти України.
"Сьогодні був трагічний день – нашу територіальну громаду обстріляли ракетами", — повідомив Зеленський.
За його словами, загинула одна людина.
Скільки РФ випустила ракет по Україні?
З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого Росія використала проти України вже 2014 ракет. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури.
"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет. Зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", – повідомив президент України Володимир Зеленський.