Окупанти обстріляли Донецьку область та залишили людей без будинків (фото)

Окупанти вдарили та обстріляли населені пункти на Донеччині. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. У Донецькій області минулої доби, 10 травня, солдати РФ зруйнували 45 цивільних об'єктів. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомили у Національній поліції України.
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Окупанти обстріляли 5 населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення.
Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах:
- Маріуполь
- Авдіївка
- Сіверськ
- Бахмут
- Костянтинівка
Ворог обстрілював мирне населення з танків та важкої артилерії.
"Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України", – наголосили у відомстві.
Окупанти обстрілюють населені пункти на Донеччині. Фото: Нацполіція України
ЗСУ за добу "розмазали" по Україні 350 окупантів – Генштаб
Російська армія зазнає величезних втрат. Крім особового складу, ЗСУ майстерно знищують ворожу техніку. Генштаб України опублікував звіт про втрати армії РФ за добу.
Втрати російської армії
- танки – 1187 (+17);
- артилерійські системи – 528 (+9);
- РСЗВ – 185;
- засоби ППО – 87;
- літаки – 199;
- гелікоптери – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10);
- крилаті ракети – 94;
- кораблі / катери – 12;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 1997 (+17);
- бойові броньовані машини – 2856 (+48);
- спеціальна техніка – 41.