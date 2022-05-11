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Оккупанты обстреляли Донецкую область и оставили людей без домов (фото)

София Ковнир
11 мая, 11:25
В результате обстрелов и ударов есть раненые и погибшие среди мирного населения

Оккупанты ударили и обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 мая, солдаты РФ разрушили 45 гражданских объектов. В результате этого есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.

За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:

  • Мариуполь
  • Авдеевка
  • Северск
  • Бахмут
  • Константиновка

Враг обстреливал мирное население из танков и тяжелой артиллерии.

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"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в ведомстве.

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Оккупанты обстреливают населенные пункты в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

Российская армия несет огромные потери, кроме личного состава ВСУ мастерски уничтожает вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.

Потери российской армии

  • танки – 1187 (+17);
  • артиллерийские системы – 528 (+9);
  • РСЗО – 185;
  • средства ПВО – 87;
  • самолеты – 199;
  • вертолеты – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
  • крылатые ракеты – 94;
  • корабли/катера – 12;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
  • боевые бронированные машины – 2856 (+48);
  • специальная техника – 41.

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