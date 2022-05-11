Оккупанты обстреляли Донецкую область и оставили людей без домов (фото)

Оккупанты ударили и обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские населенные пункты. В Донецкой области за прошедшие сутки, 10 мая, солдаты РФ разрушили 45 гражданских объектов. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Подробности
Оккупанты обстреляли 5 населенных пунктов. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание, объекты жизнеобеспечения.
За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам:
- Мариуполь
- Авдеевка
- Северск
- Бахмут
- Константиновка
Враг обстреливал мирное население из танков и тяжелой артиллерии.
"Полицейские начали досудебные расследования по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – подчеркнули в ведомстве.
Оккупанты обстреливают населенные пункты в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины
ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб
Российская армия несет огромные потери, кроме личного состава ВСУ мастерски уничтожает вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.
Потери российской армии
- танки – 1187 (+17);
- артиллерийские системы – 528 (+9);
- РСЗО – 185;
- средства ПВО – 87;
- самолеты – 199;
- вертолеты – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 12;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
- боевые бронированные машины – 2856 (+48);
- специальная техника – 41.