Окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами (фото)

Окупанти використовують заборонені боєприпаси в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
На Дніпропетровщині російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси. Через це розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Деталі
27 березня окупанти вчинили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракету було оснащено забороненими касетними боєприпасами.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили фрагменти ракети.
Повна інформація про постраждалих та пошкоджену інфраструктуру уточнюється. Будь-яких військових об'єктів на цій території немає.
"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації", – додали в Офісі генерального прокурора.
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові
В Організації Об'єднаних Націй заявили, що отримали докази застосування Росією касетних боєприпасів у Вугледарі та Харкові.
За словами офіційної представниці організації Ліз Дроссель, застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права.
В ООН вкотре нагадали російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах заборонено міжнародним правом і може бути прирівняне до воєнних злочинів.
Що відомо про касетні боєприпаси
Це боєприпаси, які складаються з контейнерів, що відкриваються в повітрі та розкидають велику кількість розривних боєприпасів або "дрібнокаліберних бомб" на великій території.