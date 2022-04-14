Окупанти завдали ударів по українських територіях на кордоні з РФ

Окупанти продовжують обстрілювати людей із забороненого озброєння. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли з вертольотів Золочівську громаду Харківської області. Під час обстрілів були поранені двоє дітей.

Про це повідомляє в Telegram "Суспільне Харків".

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Яка ситуація

Голова громади Віктор Коваленко заявив, що є зруйновані приватні будинки та підприємства:

"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку – це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинків".

Також, за його словами, потім окупанти почали обстрілювати Олександрівку:

"Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранено двох дітей – школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, стегно. Відправили в лікарню".

Крім цього, голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в ефірі телемарафону заявив, що окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини:

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"Декілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії або мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні 10 днів – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти".

Удар із "Точка-У"

Водночас оперативне командування "Північ" у Facebook повідомило про те, що окупанти продовжують обстрілювати населення Чернігівщини із забороненого озброєння.

"Сьогодні загарбники поцілили в один із приватних будинків у районі Городні. Попередньо удар був завданий із тактичного ракетного комплексу "Точка-У", – вказали в командуванні.

Фото – facebook.com/kommander.nord/

Фото – facebook.com/kommander.nord/

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Фото – facebook.com/kommander.nord/

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що окупанти з початку війни обстрілами знищили майже 2000 будівель у Харкові, з них майже 1700 житлових будинків.

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