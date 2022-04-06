Окупанти завдали ракетного удару по школі в Краматорську, з міста евакуюють людей

У Краматорську побоюються наступу російських окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Краматорськ Донецької області, напередодні ракетним ударом було зруйновано школу.

Як повідомляє у Facebook Донецька обласна прокуратура, 5 квітня "збройні сили Росії, в черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по м. Краматорську".

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Внаслідок ворожої атаки на місто було частково зруйновано загальноосвітню школу. На місці влучення ракети зафіксована вирва шириною 15 м і глибиною майже 3 м.

Відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"Укрзалізниця" евакуює мешканців Краматорська

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців до безпечних населених пунктів. На 6 квітня були призначені такі евакуаційні поїзди:

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13:00 – 274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів;

17:00 – 278/277 Краматорськ – Львів.

Раніше волонтерка Вікторія, яка працює на вокзалі Краматорська, розповіла виданню Настоящее время, що потік бажаючих виїхати різко зріс: "Росія перекидає війська на схід і нас оточують у кільце".

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"Ми до останнього не хотіли їхати, Краматорськ – улюблене місто, але читаємо зведення, і вони невтішні", – кажуть люди

Окупанти готуються наступати на Донбасі

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, окупанти хочуть оточити українських військових на Донбасі і повністю захопити Донецьку та Луганську області. Для цього вони перекинули нові підрозділи з Білорусі.

На Донецькому та Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне, встановленні повного контролю над Маріуполем, а також підготовці наступальних дій у районі Золотої Ниви, повідомляють у Генштабі.