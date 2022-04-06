Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске, из города эвакуируют людей

В Краматорске опасаются наступления российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать Краматорск Донецкой области, накануне ракетным ударом была разрушена школа.

Как сообщает в Facebook Донецкая областная прокуратура, 5 апреля "вооруженные силы России, в очередной раз нарушая нормы международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по г. Краматорску".

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В результате вражеской атаки на город была частично разрушена общеобразовательная школа. На месте попадания ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.

Открыто досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

"Укрзализныця" эвакуирует жителей Краматорска

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. На 6 апреля были назначены такие эвакуационные поезда:

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13:00 — 274/273 Краматорск — Львов;

16:00 — 276/275 Краматорск — Львов;

17:00 — 278/277 Краматорск — Львов.

Ранее волонтер Виктория, которая работает на вокзале Краматорска, рассказала изданию Настоящее время, что поток желающих уехать резко вырос: "Россия перебрасывает войска на восток и нас окружают в кольцо".

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"Мы до последнего не хотели уезжать, Краматорск – любимый город, но читаем сводки, и они неутешительные", – говорят люди

Оккупанты готовятся наступать на Донбассе

По информации Генерального штаба ВСУ, оккупанты хотят окружить украинских военных на Донбассе и полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Для этого они перебросили новые подразделения из Беларуси.

На Донецком и Луганском направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль районов населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над Мариуполем, а также подготовке наступательных действий в районе Золотой Нивы, сообщают в Генштабе.