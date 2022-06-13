Окупанти завдали масованого удару по Донецьку (фото, відео)

У Донецьку є "прильоти". Фото: колаж "Сьогодні"
Жителі окупованого Донецька повідомляють про 10 ударів сьогодні, 13 червня. За попередньою інформацією, є поранені та жертви. Внаслідок ворожих атак загинули жінка та дитина.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо?
У Мережі активно публікують фото та відео наслідків обстрілу Майського ринку Будьоннівського району Донецька.
Повідомляють, що на Майському ринку під час обстрілу загинула жінка з дитиною. Також є поранені. Пізніше кількість жертв зросла до 7 осіб: 3 загинули і 4 отримали поранення.
У так званій "ДНР" стверджують, що о 12:09 було випущено 3 снаряди калібром 155 мм у Будьоннівському районі, а о 12:19 – 4 снаряди того ж калібру у Куйбишевському районі міста.
Крім того, сьогодні вранці під вогнем опинився Київський район. Повідомлялося про 10 прильотів з "Граду".
Також очевидці опублікували наслідки обстрілу біля лікарні ім. Вишневського.
Донецьк горить
У Донецьку пролунав потужний вибух біля офісу Пушиліна
У Донецьку пролунав вибух біля офісу голови окупаційної адміністрації Донецької області Дениса Пушиліна. Про це в Telegram повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Андрющенко.
"Подробиць поки що немає, але…. Три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю", – сказав він.
За словами Андрющенка, варто згадати, як "закінчили паші губарєви, захарченки та гіві з моторолами". Також він закликав колаборантів здаватися, доки не пізно.
"Хоч би залишитеся в живих", – зазначив радник.
Раніше ми розповідали, що тимчасово окупований Донецьк знову опинився під сильним обстрілом.