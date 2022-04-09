Окупанти завдали двох ракетних ударів по Кіровоградській та Одеській областях (відео)

Окупанти завдали ударів / Колаж "Сьогодні"

Російські війська з акваторії Чорного моря завдали двох ракетних ударів по Кіровоградськійта Одеській областях. Вороги націлювалися на об'єкти критичної інфраструктури. Постраждалих нема.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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В обох випадках російські військові намагалися потрапити в об'єкти критичної інфраструктури. Обстріли обійшлися без жертв.

За добу лише на півдні України ворог втратив 43 бійці та 12 одиниць техніки.

"Зберігаємо спокій, але адекватно та швидко реагуємо на сигнали тривоги, бережемо себе та близьких, захищаємо Україну разом", – йдеться у повідомленні.

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Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

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"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром та процвітанням.

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