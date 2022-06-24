Окупанти потужно обстріляли Харківщину, є загиблі

Окупанти періодично обстрілюють Харківську область/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти протягом четверга, 23 червня, обстрілювали Харківську область. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

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"У місті Чугуїв є 6 поранених, з яких двоє дітей – 6 і 9 років. У селі Велика Бабка Чугуївського району 1 особа отримала поранення. У Золочеві Богодухівського району також поранено 1 цивільного", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє жителів села Андріївка Ізюмського району. Двоє осіб загинули в Балаклії Ізюмського району.

"Жителів Харкова та області закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та без нагальної потреби не перебувати на вулицях!" – зазначили в ОВА.

Окупанти вдарили по Сумській області з дронів-камікадзе

Російські окупанти атакували з дронів-камікадзе Краснопільську громаду Сумської області. Поранено четверо осіб. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо осіб поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка", – повідомив Живицький.

Він додав, що у вівторок, 21 червня, вдень росіяни вчинили 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді в Сумській області. Усього по території громади зафіксовано за день 42 прильоти.

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"Росіяни били серед іншого і по населених пунктах. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк в одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", — написав Живицький у Telegram.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти розгромили братську могилу захисників Миколаєва. Також ми писали, що загарбники вигадали новий лайфхак, щоб втекти з війни.