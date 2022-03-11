Окупанти формують резерв для нового наступу – Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують збивати російські літаки та брати в полон окупантів / Колаж "Сьогодні"

Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Однак своїх цілей Росія так і не досягла, хоч планувала це зробити ще до кінця лютого.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ на Фейсбуці.

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Офіційне повідомлення

"Йде шістнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли. Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники", – йдеться у повідомленні нашого військового відомства.

У Генштабі зазначили, що частини та підрозділи окупантів продовжують спроби наступу на всіх напрямках. Однак для цього не вистачає сил і РФ має намір сформувати резерв для подальшого нападу. Значна частина підрозділів відновлюють боєздатність. Також противник намагається налагодити логістичне забезпечення підрозділів, задіяних у боях.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вести повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.

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Білоруський фронт

Зафіксовано і факт втягування Республіки Білорусь у війну проти України за допомогою провокацій.

"За наявною інформацією, авіація ВКС РФ завдала удару по населених пунктах на території Республіки Білорусь, що поблизу державного кордону України. З метою маскування російська федерація здійснила атаку з повітряного простору України", - сказано у вечірньому зведенні.

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Обстановка