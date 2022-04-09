Окупанти бомбять Харків безшумними снарядами на парашутах

Наслідки вибуху такої бомби дуже серйозні / Колаж "Сьогодні"

Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу по звуку визначити небезпеку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

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Що відомо

"Півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні поряд мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до них і відразу повідомляти про це рятувальникам за телефонами 101 або 112" , – сказав Терехов.

Пізніше громадський телеканал "Суспільне" опублікував фотографію падіння такої бомби на Харків, зроблену, за даними журналістів, свідком.

Декілька таких снарядів 9 квітня вибухнули в приватному секторі Харкова. Від вибухів утворилися п'ятиметрові вирви. На щастя, загиблих та поранених людей не було, бо з цій частині міста всі люди евакуювалися.

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Ситуація у Харкові