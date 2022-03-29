Окупантам наказали залишати після себе випалену землю – боєць Нацгвардії

Військові РФ залишають після себе випалену землю / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові в Україні масово займаються мародерством і підпалюють пограбовані будинки, щоб приховати сліди своїх злочинів.

Про це розповів боєць Національної гвардії з позивним "Панда", який воює під Харковом, передає пресслужба Нацгвардії України у Facebook.

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"Панда" розповів, як нацгвардійці захопили окупантів у полон:

"Стояли на позиціях. Чекали ворога з одного місця. А потім виявилось, що вони вже добу п’яні сидять у селі. Тоді ми їх відпрацювали, і не отримали жодних проблем. Серед полонених дуже багато молодняку 1998-го та 2000-го років. Вони кинули техніку і боєприпаси просто на відкритому просторі".

За його словами, військові РФ, що потрапили в полон, "кошмарили місцевих".

"Заходили у будинки, перевертали все до гори дриґом. Забирали їжу, спиртне, техніку, телефони, гроші, все, що якусь має цінність. Дуже багато спалених будинків. Вони підпалюють пограбовані будинки, щоб потім не було можливості судити їх за військові злочини. За словами одного з полонених, який сам здався, це у них така вказівка від командування: можете брати, що хочете, і везти додому, але залишайте після себе випалену землю", – сказав боєць НГУ.

"Панда" також розчарований боягузством ворога.

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"Вони дуже сильно бояться прямих зіткнень. Бояться нас та нашої техніки. Тому більше працюють артилерією, літаками. Тобто вони сподіваються, що їм не прилетить відповідь. Але це – не надовго. Рано чи пізно всіх знайдемо", – пообіцяв він.

Окупанти крадуть унітази, грабують церкви і риються в недоїдках

Під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

27 лютого у Верхньому Рогачику Херсонської області окупанти винесли сейф з грошима з відділення ПриватБанку.

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1 березня російські військові пограбували супермаркет у Бобровиці Чернігівської області. Солдати відкрили касу, забрали харчові продукти.

Цього ж дня у місті Корюківка Чернігівської області окупанти вночі обікрали церкву. У пошуках їжі, військові РФ не погребували копатися навіть у пакетах з недоїдками.

У Херсоні окупанти спалили ТРЦ "Фабрика", пограбували продуктовий магазин та магазин сантехніки – зайшли та забрали унітази.