Оприлюднено відео, як працює українська авіація по цілям окупантів

Штурмовик знищує цілі окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Командування Повітряних сил ЗСУ опублікувало на своїй сторінці Facebook відео, яке було зняте у кабіні пілота штурмовика Су-25 під час бою. На початку ролика в кадр потрапляє запуск некерованих ракет С-25, звичайно ж, по позиціям російських військ .

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На відео показано, як працює українська авіація по цілям окупантів. Так, один із літаків у маневреному польоті випускає чотири ракети, а другий борт летить поряд.

Інші відео з фронту

Опубліковано відео, як українські військові за допомогою ударного безпілотника "Байрактар" знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів.

У Мережі розмістили відео, на якому можна побачити, як Збройні сили України знищили російський літак

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Грузинські добровольці показали, як б'ються з російськими окупантами в Україні та відбивають їхні атаки. Вони воюють у "Іноземному легіоні".