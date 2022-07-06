Обнародовано видео, как работает украинская авиация по целям оккупантов

Штурмовик уничтожает цели оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Командование Воздушных сил ВСУ опубликовало на своей странице в Facebook видео, которое было снятое в кабине пилота штурмовика Су-25 во время боя. В начале ролика в кадр попадает запуск неуправляемых ракет С-25, конечно же, по позициям российских войск.

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На видео показано, как работает украинская авиация по целям оккупантов. Так, один из самолетов в маневренном полете выпускает четыре ракеты, а второй борт летит рядом.

Другие видео с фронта

Опубликовано видео, как украинские военные при помощи ударного беспилотника "Байрактар" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

В Сети разместили видео, на котором можно увидеть, как Вооруженные силы Украины уничтожили российский самолет.

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Грузинские добровольцы показали, как бьются с российскими оккупантами в Украине и отбивают их атаки.Они воюют в "Иностранном легионе".