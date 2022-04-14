Оприлюднено мапу, куди російські мародери відправляли награбоване в Україні

Солдати РФ награблене відправляли через пошту / Фото: Колаж: Сьогодні

Оприлюднено мапу посилок, куди російські військові відправляють награбоване в Україні. Отримано доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї.

Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногірська та інших прикордонних міст.

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На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься.

"Ми отримали доступ до даних кур'єрської служби, через яку солдати російської армії відправляли награбоване в українські мирні сім'ї. Після відступу з Київської області мародери відправляли ці речі з білоруського Мозиря, російського Курська та Залізногорська та інших прикордонних міст. На цій карті доступна повна інформація про російську армію мародерів – де вони проживають і куди відправляли награбоване. Карта оновлюватиметься", – йдеться у повідомленні.

Мародерство серед військових РФ