Обнародована карта, куда российские мародеры оправляли награбленное в Украине

Солдаты РФ награбленное отправляли через почту / Фото: Коллаж: Сегодня
Обнародована карта посылок, куда российские военные отправляют награбленное в Украине. Получен доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи.
После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов.
На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться.
"Мы получили доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи. После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов. На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться", – говорится в сообщении.
Мародерство среди военных РФ
- В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
- Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
- 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
- 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
- В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.