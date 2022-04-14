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Обнародована карта, куда российские мародеры оправляли награбленное в Украине

Наталья Магдык
14 апреля, 23:02
Можно проследить откуда и что отправляли российские оккупанты

Солдаты РФ награбленное отправляли через почту / Фото: Коллаж: Сегодня

Обнародована карта посылок, куда российские военные отправляют награбленное в Украине. Получен доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи.

После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов.

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На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться.

"Мы получили доступ к данным курьерской службы, через которую солдаты российской армии отправляли награбленное в украинские мирные семьи. После отступления из Киевской области мародеры отправляли эти вещи из белорусского Мозыря, русского Курска и Железногорска и других пограничных городов. На этой карте доступна полная информация о русской армии мародеров – где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться", говорится в сообщении.

Мародерство среди военных РФ

  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.