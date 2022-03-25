"Новотроїцьке – це Україна": на Херсонщині люди протестують проти окупантів (відео)

Люди виганяють окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Новотроїцьке Херсонської області, яке перебуває під контролем російських військових, мешканці вийшли на протест.

Про це пише Klymenko Time.

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Сьогодні, 25 березня, у Новотроїцькому відбувся мітинг за Україну та проти присутності армії РФ.

Люди йшли з українськими прапорами та скандували, що Новотроїцьке – це Україна. Також протестувальники заспівали гімн.

Мітингувальники тримали багато плакатів з такими гаслами:

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"Х*р, а не ХНР".

"Новотроїцьке – це Україна, а не ХНР".

"Херсон, і Крим, і Донбас стануть тобі кісткою в горлі. Путін – пі*ораст".

"Окупанті, геть з України".

Окупанти стріляли по мітингу у Новій Каховці

Жителі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині виходили на масштабний мітинг проти російських загарбників.

Щоб розігнати мітинг, російські окупанти почали стріляти по мітингувальниках, однак люди не розходилися.

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