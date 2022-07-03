"Нова партія рашистів": бійці ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів (відео)

ЗСУ поповнили обмінний фонд новими полоненими / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області українські військові взяли в полон групу окупантів.

Відео опублікував у своєму Telegram-каналі радник глави МВС Антон Геращенко.

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"Нова партія рашистів у Луганській області для обмінного фонду на наших захисників", – йдеться у підписі до відео.

Україна та РФ обмінялися полоненими

Україна та Росія 29 червня провели обмін полоненими, після якого змогли повернутися додому 144 українські воїни.

Серед звільнених 59 бійців Нацгвардії, 30 – Військово-морських сил; 28 – ВСУ, 17 прикордонників, 9 тероборонівців та один поліцейський. Найстаршому зі звільнених – 65 років, наймолодшому – 19. Зокрема, додому повернулося 95 захисників "Азовсталі".

За даними журналістів, які мали доступ до "обмінного фонду", переважно українських бійців поміняли на рядових солдатів Росії, а також так званих "Л/ДНР". Однак був один льотчик та кілька снайперів.

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Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР МО розкрив деякі деталі обміну.