Журналісти назвали російських військових, на яких виміняли українських захисників

Серед обміняних — командири та капітани

Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими/Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України, колаж: "Сьогодні"

Учора, 29 червня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Нині стало відомо, на кого обміняли українських захисників.

Про це повідомляють журналісти, які знімали обмін полоненими.

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Деталі

Серед тих, на кого обміняли українських військових:

снайпери;

льотчик-майор;

старші сержанти, які були водіями;

капітан-штурман;

близько 90% рядових солдатів;

один командир відділку;

снайпери;

прапорщики;

лейтенант;

командир взводу;

двоє навідників танків;

телефоніст;

командир танку;

сержанти;

розвідники-телефоністи;

гранатометники;

сержант відділення гранатометників;

старший лейтенант, командир танкового взводу;

один вагнерівець, який представився "охоронцем".

У якому стані звільнені "азовці"?

Сестра полоненого "азовця" командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини" Волинського — Тетяна Харько — розповіла про стан захисників України, які 29 червня повернулися додому. 99% звільнених з полону втратили кінцівки.

Як розповіла сестра полоненого "азовця", звільнені з полону перебувають "у жахливому стані", хоча щасливі повернутися додому.

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"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", — розповіла Харько.

Брата самої Тетяни наразі не повернули. До цього моменту зв'язку із ним у родини немає. Представниця родин захисників "Азовсталі" наголосила, що всі бійці — герої.

"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", — додала вона.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв про перші емоції рідних "азовців" після їхнього звільнення. Також ми показували перші фото звільнених захисників "Азовсталі".