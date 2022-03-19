Нідерланди та Німеччина віддадуть Словаччині свої системи ППО після передачі українським військовим системи С-300

Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сліач у центральній Словаччині. Колаж "Сьогодні"

Нідерланди та Німеччина на прохання НАТО постачать Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість систем ППО С-300, які передадуть Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агенцію "Інтерфакс-Україна".

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"Німеччина та Нідерланди розмістять системи ППО Patriot в районі авіабази Сляч у Центральній Словаччині. Сьогодні прийнято остаточне рішення про те, що система буде розгорнута. Вони призначені для посилення стримування союзників і захисту території Словаччини та її жителів від будь-якої ракетної загрози. Словаччина межує з Україною. ЗРК Patriot стануть на чергування із середини квітня", – йдеться у повідомленні військового відомства Нідерландів.

Напередодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь на спільній пресконференції з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що Словаччина передасть Україні свою єдину систему ППО радянського виробництва С-300, якщо отримає їй заміну.

"Я розумію, чого зараз потребує Україна. Усі ми намагаємося допомагати Україні чим можемо. Але я міністр оборони Словаччини і повинен насамперед задовольняти потреби словацької оборони. Зараз у нас у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи", – прокоментував Надь розмови про те, що С-300 може бути передано зі Словаччини в Україну.

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