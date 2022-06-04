Невзоров назвав непоправні втрати РФ у війні з Україною

Олександр Невзоров розповів про втрати Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія в війні з Україною зазнала непоправних втрат, які виражаються не лише у загибелі солдатів, а й руйнації основних міфів, на яких трималася державність РФ.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

Реклама

"Росія зазнала у цій війні непоправних втрат... Я кажу не про 30 тисяч трупів путінських солдатів, які гниють там у вас у полях. Я кажу про те, що загинув взагалі на цій війні російський солдат. Його більше нема. Це була велична міфологічна фігура, яку протягом 150 років створювали скульптори, літератори, художники, композитори. Створювався міф про доброго чудо-богатиря, про велетня, про визволителя. Але прокляте збільшувальне скло інтернету, яке дозволяє розглянути все у подробицях, дозволило побачити, що це все міф", – заявив журналіст.

Невзоров зазначив, що Росія також девальвувала в очах Заходу свою культуру:

"Ми бачимо, що Росія втратила весь той шарм, який вона мала як би завдяки своїй "загадковій, незрозумілій, незбагненній культурі, що відображає особливу душу". Немає цієї культури… Я бачу Європу. Я розумію, що російська культура ніде не забороняється, ніде не вилучається, вона просто викидається із сердець, із бібліотек, із репертуарів як така, що не відбулася".

За його словами, втрати РФ – "це втрати міфів, історії, культури, державності, втрати міфу про армію, втрата віри у профпридатність президента".

Реклама

"У такій ситуації, плюс вся та обструкція, яка влаштована Заходом – звичайно, Росія не має шансів зберегтися. Зрозуміло, що слідом за тим, що відбувається зараз, слідом за перемогою України виникне хаос, виникне розвал, розпад. І Росії в колишньому сенсі цього слова вже ніколи не буде, та й уже її немає", – заявив журналіст.

Невзоров розповів, що покладе край війні в Україні

Російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що безперечний кінець війні в Україні міг би покласти відхід від влади або смерть президента Росії Володимира Путіна.

"Жодного сенсу, жодної причини у цієї війни немає, крім безумства однієї єдиної людини. Смерть або зникнення цієї людини, безумовно, означало б кінець війні, тому що немає в Росії більше такої волі, такого болючого запеклого бажання вбивати, знищувати, підпорядковувати і демонструвати велич, як це є у Путіна", – наголосив він.

Невзоров також припустив, що президент Росії Володимир Путін у майбутньому може потрапити під міжнародний трибунал або повторити долю терориста Усами бен Ладена.