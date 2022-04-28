Не дамо Заходу врятувати Україну – Скабеєва знову обмовилася

Ольга Скабеєва. Фото: колаж "Сьогодні"
Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва промовилася, що Росія не дасть Заходу "врятувати Україну".
"Ми виходимо з того, що все дуже добре, судячи з тих кадрів, які публікує МЗС РФ і за тією агонією, яка трапилася з усім колективним Заходом, вони розуміють, що Україну треба рятувати, інакше буде пізно, але ми її, звичайно, їм врятувати не дамо", – сказала вона на своєму шоу "60 хвилин".
Істерики Скабеєвої
- 28 березня пропагандистка Скабеєва вперше заявила, що РФ хоче захопити Україну.
- Ольга Скабеєва зганьбилася через "паляницю", за допомогою якої українці влаштовують перевірки російським окупантам, які можуть вимовити це слово. У прямому ефірі ця жінка заявила, що слово перекладається як "полуниця". На її думку, паляниця – це полуниця.
- Раніше відома російська пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що "русофоб Рєзніков" прийшов знищувати мирне населення.
- Ще більше паніки викликало призначення засновника "Правого сектора" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройні сили України.
- Трохи раніше Скабеєву вивела із себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом із українцями від таких пісень та думок про Москву стає тепліше.