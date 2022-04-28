Не дадим Западу спасти Украину – Скабеева снова проговорилась

Ольга Скабеева. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева проговорилась, что Россия не даст Западу "спасти Украину".

"Мы исходим из того что все очень хорошо, судя по тем кадрам которые публикует МИД РФ и по той агонии, которая приключилась со всем коллективным Западом, они понимают, что Украину надо спасать, иначе будет поздно, но мы ее конечно им спасти не дадим", – сказала она на своем шоу "60 минут".

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Истерики Скабеевой