"Наших та кадировців стільки полегло, з рахунку збився": дагестанці відмовляються воювати в Україні

Російські війська зазнають величезних втрат у боях, у тому числі і серед "кадировців". Фото: колаж "Сьогодні"

Українські військові чинили настільки сильний опір російським окупантам, що найманці з Кавказу відмовляються вирушати на війну. Про це повідомляє прес-центр СБУ, якийопублікував приватне листування одного із загарбників.

У розмові зі своїм другом житель Дагестану відмовляється від участі в "спецоперації", пояснюючи своє небажання тим, що російські війська зазнають величезних втрат у боях, у тому числі і серед "кадировців".

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"Наших стільки тут багато впало, вже з рахунку збився. Кадировців теж кладуть. Громадянських скільки вбито у цій війні", – пише він своєму знайомому.

При цьому зазначає, що російській владі начхати на смерть кавказців.

"Русаки нас використовують, нашими руками роблять усі", – повідомляє він.

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Окупант зізнається, що й покинув би все і поїхав додому, але боїться, що його посадять за дезертирство. Тому хоче вберегти бодай друга від участі у бойових діях в Україні.

"Це не наша війна! Нехай русаки, якщо їм треба, самі воюють! Сиди собі спокійно", – резюмує він.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за даними Генштабу ЗСУ, більшість підрозділів збройних сил Російської Федерації деморалізовані, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами та масового дезертирства.

Також ми інформували, що від початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 20 600 солдат та 790 танків.