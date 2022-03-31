"Нас засипало осколками, на ліжко впала рама": від відеощоденника дівчинки з Маріуполя стискається серце

Маріуполь майже місяць живе у блокаді / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Війна в Маріуполі починалася з розбитих вікон у житлових будинках мирних жителів, а продовжилася цілими знищеними кварталами внаслідок бомбардувань, сотнями загиблих та евакуацією мешканців, що дивом вижили. Поетапне знищення міста зняла на відео дівчинка Олена Загреба. Після евакуації у Запоріжжі вона змонтувала страшні кадри та виклали в інтернет.

Перші дні війни

"Вікно в кімнаті розбите... Ми в коридорі спимо", – так коментує перші дні війни під канонаду вибухів авторка фільму.

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Потім сім'ї довелося розпрощатися зі своєю колекцією фіалок, які замерзли в кімнаті, що залишилася без шибок та опалення. А за кілька днів згоріла сусідня багатоповерхівка.

Щоб мати воду для пиття, сім'я Олени зібрала кілька ящиків снігу та розмістила їх на своєму балконі.

"От трошки лікарню покоцали. Ось там машина згоріла. А десь там наше вогнище. Батьки пішли гріти воду. А це у нас потрапила бомба чи міна, не знаю, прямо в шахту ліфта", – коментує Олена свої кадри.

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Евакуація

Коли житловий будинок дівчинки опинився без електрики, а в кімнаті трималася температура нижче 11 градусів тепла, сім'я зібрала речі на випадок ухвалення рішення про евакуацію.

"Зараз 11 вечора. Почалася пожежа на 4 поверсі. Тато побіг за пожежниками, бо мережа не ловила. Дуже сильно гупало, тоді нервова система сказала мені "поки"", – записала Олена 10 березня чергове відео.

Наступного дня мама дівчинки зняла кадри їхнього двору, де всі житлові будинки довкола вже були вигорілими без вікон місцями без прольотів. Сам двір усеяний битим склом, шматками арматури і поламаними деревами.

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"У нас уже мінімум 10 день без світла, без води, без усього, коротше. Ми переїхали вчора на Шевченка", – розповіла дівчинка, також показавши, як уже у дворі цього будинку батьки варять курку на багатті.

"Я зібрала сніг і ось батьки зараз воду підігрівають на багатті", – продовжила юна мешканка Маріуполя.

За два дні, 12 березня і сюди прилетів снаряд. Ударною хвилею вибило всі вікна та двері в новому житлі дівчинки.

"Ми в цей момент лягли спати. Ми з мамою були під товстою ковдрою, нас це врятувало. Усі уламки полетіли на нас. Ось усі вікна вибиті. Добре, що тато вийшов, бо до його ліжка прилетіла рама. Трохи поранилися двоє людей. Можна знімати фільм жахів", – резюмувала дівчинка, обережно ступаючи по битому склу.

Наступної ночі сім'ї Олени дали притулок друзі, які поділилися з ними їжею, оскільки всі продукти в квартирі виявилися засипані склом. Тут вікна від ударної хвилі заклали книжками. А наступного дня сім'я змогла евакуюватись у Запоріжжі.

Обстановка у Маріуполі