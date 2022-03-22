На Закарпатті угорській громаді надходять листи з погрозами окупантів

Окупанти поширюють фейки/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Закарпатті зафіксували підривну діяльність спецслужб Російської Федерації у формі інформаційних операцій, направлених на внутрішню дестабілізацію.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

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В угорській громаді окупанти почали розсилати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Крім того, на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про "бажання угорської громади Закарпатської області від'єднатися від України".

"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам. Дякую представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії", — зазначив Віктор Микита.

ЗСУ підбили танк окупантів "Владімір"

У Запорізькій області Збройні Сили України підбили танк російських окупантів "Владімір".

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"Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа". Б’ємо ворога!", — повідомили у ЗСУ.

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