На півдні ЗСУ знищили ворожу техніку та окупантів

Українські захисники знищили 58 окупантів. Колаж "Сьогодні"

На південних рубежах захисту українські військові знищили 58 окупантів, чотири склади боєприпасів та ворожу техніку.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Подробиці

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано двох вогневих ударів по командних пунктах, скупчення техніки та польових складів боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат окупантів уточнюється. За результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 окупантів" , автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки", – йдеться у повідомленні.

Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 у Миколаївській області, решту – у Херсонській області.

"У зв'язку із значними втратами за останній тиждень спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану у підрозділах рашистських військ у Херсонській області", – наголосили у Командуванні.

Противник протягом дня завдав один ракетний та один авіаційний удар.

Вертольотом Ка-52 завдано авіаційного удару по урочищу Плотницькому. Внаслідок удару втрат немає.

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ЗСУ показали, як знищують російські "Урагани"

Підрозділам артилеристів Сил спеціальних операцій (СЗГ) України вдалося знищити кілька російських ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган". Про це повідомляє Командування сил спеціальних операцій ЗС України.

"Окупанти завезли свої РСЗВ "Ураган" і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. І вже, на жаль, традиційно готувалися обстрілювати позиції Сил оборони. І що найжахливіше – бити по мирному населенню" , – йдеться у повідомленні.

Розвідавши розташування пріоритетних цілей техніки окупантів, оператори СЗГ України передали їм кілька "привітів" із дронів і далі коригували вогонь артилерії.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , що ЗСУ відобразили штурм окупантів у трьох напрямках Також ми писали , що ЗСУ завдали точного удару по арсеналу окупантів у їхньому глибокому тилу на Донбасі.