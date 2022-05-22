На Півдні окупанти продають виїзд на вільну територію: потім стріляють у спину

Окупанти розстрілюють тих, хто хоче виїхати на вільну територію України / Фото: Колаж: Сьогодні

У південних областях України росіяни не дозволяють евакуюватися цивільним жителям з окупованих територій. На блокпостах встановлені жорсткі обмеження на виїзд. Однак деякі окупанти все ж беруть хабарі за пропуск мирних українців. Щоправда, отримавши гроші, вслід по них відкривають вогонь.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

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Українські військові констатують, що не маючи успіхів в бою, ворог на окупованих територіях намагається втримати мирне населення, аби створювати для своїх лідерів та командирів картинку задоволення місцевого населення від "русского мира".

Однак свідомі цивільні жителі намагаються евакуюватися з-під рашистської влади та обстрілів, не бажаючи бути живим прикриттям окупантів.

"А ті, своєю чергою встановивши жорсткі обмеження на виїзд з підконтрольної їм території, на блокпостах збагачуються, пропонуючи пропуск за 1000 доларів або їх еквівалент. Але і тоді вслід підступно відкривають вогонь", – повідомили в ОК "Південь".

Росія хоче анексувати Херсонщину

Призначена окупантами так звана "адміністрація Херсонської області" заявила про намір звернутися до президента РФ Володимира Путіна з проханням приєднати регіон до Росії.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь пообіцяв, що ЗСУ звільнять Херсонщину, і порадив "гауляйтерам" готувати прохання про помилування після вироку суду.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у тимчасово окупованому Херсоні може відбутися псевдореферендум про створення так званої "Херсонської народної республіки" на зразок "ЛДНР".

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