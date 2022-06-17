На сході ЗСУ потужно вдарили по загарбниках

ЗСУ знову завдали удару по окупантах/Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images, Генштаб ЗСУ. Колаж: "Сьогодні"
На сході українські захисники продовжують стримувати агресора. Протягом минулої доби вдалося знищити не лише окупантів, але і їхню техніку.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Деталі
16 червня російські окупанти здійснили 1 спробу штурмових дій. Втрати ворога складають:
- особового складу – 26;
- БТР – 1;
- БПЛА – 1;
- склад з ПММ – 1.
Загальні втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 16.06 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 32950 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1449 (+9) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3545 (+17) одиниць,
- артилерійських систем – 729 (+7) одиниць,
- РСЗВ – 233 (+3) одиниці,
- засобів ППО – 97 (+0) одиниць,
- літаків – 213 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 179 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+0) одиниця,
- крилатих ракет – 129 (+0) одиниць,
- кораблів /катерів – 13 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2494 (+9) одиниці,
- спеціальної техніки – 55 (+0) одиниць.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Маріуполі окупанти загрожують школярам через українську мову. Також ми писали, під Херсоном злетів у повітря арсенал окупантів.