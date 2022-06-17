На востоке ВСУ мощно ударили по захватчикам

ВСУ снова нанесли удар по оккупантам/Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images, Генштаб ВСУ. Коллаж: "Сегодня"
На востоке украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. За прошедшие сутки удалось уничтожить не только оккупантов, но и их технику.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".
Подробности
16 июня российские оккупанты совершили 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют:
- личного состава – 26;
- БТР – 1;
- БПЛА – 1;
- состав из ГСМ – 1.
Общие потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.06 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1449 (+9) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,
- артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,
- РСЗО – 233 (+3) единицы,
- средств ПВО – 97 (+0) единиц,
- самолетов – 213 (+0) единиц,
- вертолетов – 179 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,
- крылатых ракет – 129 (+0) единиц,
- кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,
- специальной техники – 55 (+0) единиц.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка. Также мы писали, под Херсоном взлетел на воздух арсенал оккупантов.