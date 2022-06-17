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На востоке ВСУ мощно ударили по захватчикам

Владимир Козырь
17 июня, 03:42
Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов

ВСУ снова нанесли удар по оккупантам/Фото: ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images, Генштаб ВСУ. Коллаж: "Сегодня"

На востоке украинские защитники продолжают сдерживать агрессора. За прошедшие сутки удалось уничтожить не только оккупантов, но и их технику.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восход".

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Подробности

16 июня российские оккупанты совершили 1 попытку штурмовых действий. Потери врага составляют:

  • личного состава – 26;
  • БТР – 1;
  • БПЛА – 1;
  • состав из ГСМ – 1.

Общие потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 до 16.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1449 (+9) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 3545 (+17) единиц,
  • артиллерийских систем – 729 (+7) единиц,
  • РСЗО – 233 (+3) единицы,
  • средств ПВО – 97 (+0) единиц,
  • самолетов – 213 (+0) единиц,
  • вертолетов – 179 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) единица,
  • крылатых ракет – 129 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2494 (+9) единиц,
  • специальной техники – 55 (+0) единиц.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Мариуполе оккупанты угрожают школьникам из-за украинского языка. Также мы писали, под Херсоном взлетел на воздух арсенал оккупантов.