На вулицях звільненого від окупантів Ірпеня збирають тіла мирних жителів: моторошне відео

По всьму місту збирають тіла загиблих мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

У звільненому від російських окупантів Ірпені поліція шукає тіла мирних жителів. Лише за минулу добу до моргу передали 14 тіл загиблих мирних жителів.

Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбітов на каналі "Україна 24" під час телемарафону "UAразом".

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"Під керуванням глави військової адміністрації Київської області генерал-лейтенанта Павлюка ми опрацювали механізм щодо пошуку і фіксації тіл загиблих, насамперед відпрацьовуємо Ірпінь… Учора спеціальна група працювала. Обов'язково долучаємо слідчих, які роблять первинний огляд, залучаємо спецпризначенців, вибухотехніків, бо розуміємо, що ці нелюди могли мінувати тіла загиблих наших громадян. Звичайно, долучаємо ДСНС. Після огляду пакуємо вказане тіло і доставляємо на безпечну територію, де воно готується до судово медичної експертизи", – повідомив він.

За словами Нєбітова, вчора вдалося 14 тіл загиблих впакувати і передати до моргу.

"Зараз від громадян стала надходити інформація щодо мінування таких тіл у дворях. Також відзначаємо, що є багато самовільних поховань, і що для поліцейських є дуже багато роботи з ексгумації тіл, встановлення осіб… В подальшому будемо цю інформацію узагальнювати, щоб дати змогу родичам побачити ці тіла і нормально поховати", – сказав начальник поліції Київщини.

Своєю чергою, Telegram-канал Obozrevatel.ua оприлюднив відео зі звільненого Ірпеня.

Під час звільнення Ірпеня загинули десятки українських бійців

Повністю звільнити Ірпінь після майже двох тижнів запеклих боїв вдалося завдяки військовим, підрозділам СБУ "Альфа", "Омега", Головного розвідуправління та територіальної оборони.

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16 бійців територіальної оборони загинули, 29 у лікарні. У ЗСУ до 50 людей загинули і близько сотні – поранених.

Обстановка в Ірпені